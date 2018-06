SOS Racismo Madrid habla de CIEs en el Congreso

Clara García, de la Comisión de CIEs de SOS Racismo Madrid, compareció el pasado miércoles en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para explicar la realidad de los Centros de Internamientos de Extranjeros y el trabajo que SOS Racismo Madrid lleva a cabo en el CIE de Aluche.

En su comparecencia, Clara García relató la protesta que varias personas internas llevaron a cabo en el CIE de Aluche en octubre de 2016 y las consecuencias represivas que le sucedieron. En su intervención detalló también los numerosos incumplimientos de los autos de los juzgados de control del CIE y cómo se siguen sin respetar las condiciones materiales más básicas. Sin embargo, “es la privación de libertad y la posibilidad de la expulsión lo que genera sufrimiento. No se trata de mejorar los CIE ni de abrir nuevos, sino de un cambio en los paradigmas de la política migratoria en la que no haya que encerrar a personas por encontrarse en una situación administrativa irregular“, explicó Clara García.

Un sistema que encierra a menores de edad (hasta 51 sólo en 2016) y que está evolucionando de un modelo basado en los CIEs hacia otro en el que tienen más peso las expulsiones exprés, en menos de 72 horas, plazo que no permite reunir la documentación necesaria que pudiera frenar la expulsión, lo que lleva en numerosas ocasiones a la separación de familias, como “el caso de un hombre que fue expulsado a Perú que tanto él como su hijo de 1 año han quedado separados por una prohibición de entrada“. Clara García también recordó la muerte de Mame Mbaye el pasado mes de marzo y apuntó a las causas estructurales del encierro de personas migrantes: “Es la propia Ley de Extranjería la que genera irregularidad y no está permitiendo a las personas acceder a derechos debido a que ‘sin papeles no hay trabajo y sin trabajo no hay papeles’.”

La comparecencia concluyó recordando que los CIEs son una pieza más del racismo institucional del sistema que junto a las expulsiones, la restricción en el acceso a la sanidad universal o las campañas políticas contra las personas migrantes son parte de una “estructura que construye una sociedad que segrega, excluye y genera violencias racistas.”

Texto completo de la comparecencia:

Download (PDF, 62KB)